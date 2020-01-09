Иран отказался передавать США черные ящики с разбившегося украинского самолета
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром.
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Тегеран не будет передавать США и компании Boeing черные ящики с самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился в Иране.
«На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки», - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Как передает слова Абедзаде агентство Mehr, катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошла трагедия. Однако Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств произошедшего, подчеркнул он.
Boeing 737-800, вылетевший рано утром 8 января из Тегерана, направлялся в Киев, когда случилась катастрофа. На борту воздушного судна было около 180 человек, никто не выжил.