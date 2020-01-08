Тела погибших при крушении лайнера в Тегеране переданы криминалистам
Причиной катастрофы самолета могло стать возгорание в моторном отсеке.
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Тела погибших в результате крушения украинского лайнера Boeing 737 были переданы в Управление судебно-медицинской экспертизы.
«К сожалению, при крушении самолета никому не удалось спастись», - приводит слова главы департамента по ЧС Ирана Пира Хоссейна Колливанда информационное агентство Mehr.
Как сообщают власти Ирана, причиной крушения самолета могло стать возгорание в моторном отсеке.
В МИД Украины рассказали, что при трагедии погибли 180 человек, 167 из них - пассажиры.