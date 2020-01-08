Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев
Boeing 737 вылетел из аэропорта имени имама Хомейни в Киев, однако через 2 минуты после взлета пропал с радаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев в связи с авиакатастрофой в Иране, сообщается в Twitter-аккаунте администрации украинского лидера.
Пассажирский самолет вылетел в 5.42 по московскому времени и через 2 минуты пропал с радаров недалеко от аэропорта имени имама Хомейни.
Все находившееся на борту - 167 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли.
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в трагедии.
Предварительно, причиной крушения лайнера могли стать возгорание в двигателе и ошибка пилотирования.