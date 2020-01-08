Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев в связи с авиакатастрофой в Иране, сообщается в Twitter-аккаунте администрации украинского лидера.

Пассажирский самолет вылетел в 5.42 по московскому времени и через 2 минуты пропал с радаров недалеко от аэропорта имени имама Хомейни.

Все находившееся на борту - 167 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли.

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в трагедии.

Предварительно, причиной крушения лайнера могли стать возгорание в двигателе и ошибка пилотирования.

На месте катастрофы уже найдены черные ящики.