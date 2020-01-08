Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Иране.



Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение недалеко от аэропорта имени имама Хомейни.



Лайнер вылетел в 5.42 по московскому времени и через несколько минут пропал с радаров.

По предварительным данным, причиной трагедии стали технические неисправности.

Все находившееся на борту - 167 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли, сообщили в МИД Украины.

На месте авиакатастрофы работают представители Красного Полумесяца.