Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении лайнера в Иране
Украинский самолет рухнул почти сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Иране.
Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение недалеко от аэропорта имени имама Хомейни.
Лайнер вылетел в 5.42 по московскому времени и через несколько минут пропал с радаров.
По предварительным данным, причиной трагедии стали технические неисправности.
Все находившееся на борту - 167 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли, сообщили в МИД Украины.
На месте авиакатастрофы работают представители Красного Полумесяца.