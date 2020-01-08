Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране лайнера были иранцами

Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета были иранцами. Об этом рассказал РИА Новости глава управления ЧС Ирана Кассим Низами.

Причиной крушения украинского лайнера Boeing 737 называется возгорание в моторном отсеке. Глава управления ЧС заявил в комментарии агентству IRNA, что другие версии кроме технической не рассматриваются. Также он опроверг слухи, что самолет был сбит ракетой.

В результате крушения, как сообщили в МИД Украины, погибли 180 человек, 167 из них - пассажиры.