На месте авиакатастрофы в Иране найден черный ящик

На месте крушения украинского лайнера под Тегераном был найден черный ящик, сообщает Jahannews.

Пассажирский борт следовал из аэропорта имени имама Хомейни в Киев, однако через 2 минуты после взлета пропал с радаров.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Сообщается, что крушение пассажирского самолета могло произойти из-за пожара в двигателе и ошибка пилотирования.

На месте работают сотрудники экстренных служб.



Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе.