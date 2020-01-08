На месте авиакатастрофы в Иране найден черный ящик
По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания в моторном отсеке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Abolfazi Mahrokh, MEHR news agency
На месте крушения украинского лайнера под Тегераном был найден черный ящик, сообщает Jahannews.
Пассажирский борт следовал из аэропорта имени имама Хомейни в Киев, однако через 2 минуты после взлета пропал с радаров.
Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Сообщается, что крушение пассажирского самолета могло произойти из-за пожара в двигателе и ошибка пилотирования.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе.