Причиной крушения Boeing в Иране назвали возгорание двигателя

Причиной крушения украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном стало возгорание в моторном отсеке. Об этом заявили иранские власти.

Глава управления ЧС Ирана Кассим Низами уточнил в комментарии агентству IRNA, что другие версии кроме технической не рассматриваются. Отдельно он опроверг слухи, что лайнер был сбит ракетой.

«Если бы крушение было вызвано ракетой, самолет ворвался бы в воздухе. К катастрофе могли привести пожар в двигателе и ошибка пилотирования», - констатировал он.

Жертвами трагедии, как ранее сообщили в МИД Украины, стали 180 человек, 167 из них - пассажиры.

Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в трагедии.