Клубы дыма, все в огне: под Новосибирском крупный пожар в торговом комплексе
Возгорание произошло утром 8 января в ТК «Центральный» в городе Искитим.
© Видео: «НГС.НОВОСТИ» © Фото: «НГС.НОВОСТИ»
В городе Искитим Новосибирской области утром 8 января загорелись павильоны в торговом комплексе «Центральный». Кадры с места ЧП опубликовало издание «НГС.НОВОСТИ».
На место ЧП прибыли спасатели и полиция. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет: из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Площадь пожара и причины случившегося устанавливаются.