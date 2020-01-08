Видео с места крушения украинского Boeing появилось в Сети

Первое видео с места крушения украинского Boeing 737 недалеко от аэропорта Тегерана появилось в Сети.

На кадрах видно, что на поле разбросаны горящие обломки лайнера, среди которых ходят спасатели. В спасательном ведомстве Ирана заявили, что шансов найти выживших на месте трагедии почти нет.

Посольство РФ в Иране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося в Тегеране самолета, сообщил «Звезде» пресс-атташе Андрей Ганенко.

По предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и члены экипажа. Он пропал с радаров примерно через две минуты после взлета.

Причины авиакатастрофы выясняются.