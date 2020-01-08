Первые минуты после крушения украинского Boeing сняли на видео

Украинский Boeing потерпел крушение в Иране через две минуты после взлета из аэропорта Тегерана. На кадрах, опубликованных Tasnim News Agency, видно, что обломки лайнера охвачены огнем.

МИД Украины сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа упавшего в Иране лайнера. По предварительным данным, на его борту находились 176 человек.

Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту разбившегося в Тегеране самолета россияне.