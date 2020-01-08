В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер»

По данным геологической службы Соединенных Штатов, недалеко от атомной электростанции «Бушер» в Иране произошло два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,9 случилось в 5.20 (мск), эпицентр толчков был зафиксирован в 10 километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг залегал на глубине десяти километров.

Эпицентр второго землетрясения находился в 17 км в том же районе. Очаг которого также залегал на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в 6.19 (мск).