МИД Украины сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа упавшего в Иране лайнера

Никто из пассажиров и членов экипажа упавшего под Тегераном самолета Boeing 737 не выжил. Об этом сообщили в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство, как уточняет РИА Новости, ссылается на предварительные данные авиакомпании, которой принадлежал упавший борт.

То, что выживших в результате трагедии нет, подтвердили и в МЧС Ирана.

По предварительным данным, на борту самолета, летевшего из Тегерана в Киев, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

В качестве вероятной причины ЧМ иранские СМИ называют технические неполадки. Официального подтверждения этих данных нет.