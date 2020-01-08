МИД Украины сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа упавшего в Иране лайнера
О том, что выживших в результате крушения Boeing 737 под Тегераном нет, сообщили и в иранском МЧС.
© Видео: Iran Behtar, Twitter © Фото: Aref Fathi, MEHR news agency
Никто из пассажиров и членов экипажа упавшего под Тегераном самолета Boeing 737 не выжил. Об этом сообщили в МИД Украины.
Внешнеполитическое ведомство, как уточняет РИА Новости, ссылается на предварительные данные авиакомпании, которой принадлежал упавший борт.
То, что выживших в результате трагедии нет, подтвердили и в МЧС Ирана.
По предварительным данным, на борту самолета, летевшего из Тегерана в Киев, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
В качестве вероятной причины ЧМ иранские СМИ называют технические неполадки. Официального подтверждения этих данных нет.