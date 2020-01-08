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Обломки разбросаны на огромной территории: новое видео с места крушения Boeing

Наталья Вальханская
08:31 08.01.2020
Украинский самолет рухнул почти сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на его борту погибли.
© Видео: iribnews.ir © Фото: iribnews.ir

На месте крушения украинского самолета в Тегеране работают экстренные службы Ирана. Тела погибших собирают в одном месте, чтобы перевезти на машинах скорой в морги иранской столицы.

На кадрах, опубликованных Irib News, видно, что обломки, разбросанные по огромной территории, продолжают дымиться.

«Фрагменты разбившегося самолета разбросаны на обширной территории», - подчеркнул представитель Красного Полумесяца.

Он отметил, что сейчас представители МЧС пытаются расчистить подъезды к месту трагедии, чтобы открыть наземные маршруты, так как пока приходится пользоваться вертолетами.

МИД Украины сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа упавшего в Иране лайнера. По предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту разбившегося в Тегеране самолета россияне.

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