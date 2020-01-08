Столбы черного дыма: новые кадры горящего под Новосибирском торгового центра

В Сети опубликованы новые кадры с места крупного пожара в городе Искитим Новосибирской области, где утром 8 января загорелся торговый комплекс «Центральный». Ролики разместило издание «Бердск Онлайн».

По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Три десятка человек эвакуировались самостоятельно, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Тушением пожара, площадь которого возросла до 3 тысяч квадратных метров, занимаются сейчас 34 спасателя и 10 единиц техники.

Причины пожара не установлены. «Бердск Онлайн» со ссылкой на очевидцев утверждает, что на втором этаже рынка раздался хлопок, после чего в павильонах начали гореть вещи.