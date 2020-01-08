Столбы черного дыма: новые кадры горящего под Новосибирском торгового центра
Возгорание на центральном рынке в городе Искитим произошло утром 8 января.
© Видео: Бердск-онлайн, © Фото: СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ, Вконтакте
В Сети опубликованы новые кадры с места крупного пожара в городе Искитим Новосибирской области, где утром 8 января загорелся торговый комплекс «Центральный». Ролики разместило издание «Бердск Онлайн».
По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Три десятка человек эвакуировались самостоятельно, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Тушением пожара, площадь которого возросла до 3 тысяч квадратных метров, занимаются сейчас 34 спасателя и 10 единиц техники.
Причины пожара не установлены. «Бердск Онлайн» со ссылкой на очевидцев утверждает, что на втором этаже рынка раздался хлопок, после чего в павильонах начали гореть вещи.