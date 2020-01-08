Иран предостерегает США от дальнейших военных авантюр
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что в республике предпримут необходимые и пропорциональные меры против любой угрозы или применения силы. Об этом он написал в письме к генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.
«Это соответствует статье 51 Устава ООН, и Иран не усомнится в реализации своего права на самооборону, когда потребуется», - уточнил Тахт-Раванчи.
Также он считает, что Совбез должен осудить шаги Соединенных Штатов и привлечь их к ответственности за незаконные действия и угрозы.
Постпред также подчеркнул, что иранская республика «не ищет войны», а предостерегает США от любых дальнейших военных авантюр на свои территории.
Ночью, 8 января, по американским военным объектам на базах Айн аль-Асад и Эрбил были выпущены 15 баллистических ракет.
Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что операция «Мученик Сулеймани» была ответом Тегерана на убийство США генерала Касема Сулеймани