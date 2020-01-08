США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

По информации центрального командования Соединенных Штатов, в ходе спецоперации «Мученик Сулеймани» КСИР запустил 15 баллистических ракет по американским объектам в Ираке. Об этом написал на своей странице Twitter репортер национальной безопасности Алекс Вард.

По его словам, десять ракет «поразили авиабазу аль-Асад к западу от Багдада, одна - аэродром Эрбиль в северной части страны».

«Четыре снаряда не достигли своей цели», - уточняется в сообщении.

Операция «Мученик Сулеймани» стала ответным ударом Тегерана на убийство США командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что этот шаг был необходимой мерой самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.