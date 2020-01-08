В Росстандарте рассказали о новых правилах поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других приборов измерения станет запись в реестре Росстандарта.

Уточняется, что данные о результатах работы приборов будут вноситься специалистом в течение суток в открытую ведомственную систему «Аршин».

После этого владелец счетчика сможет самостоятельно получать необходимую информацию в разделе системы «сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика.

В Росстандарте считают, что поправки позволят снизить риск мошенничества с измерительными приборами.

«Альтернативное использование бумажных свидетельств о поверке счетчиков провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», - цитирует главу ведомства Алексея Абрамова «Российская газета».

Нововведение вступит в силу в конце сентября 2020 года.