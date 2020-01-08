Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера в Ираке
Как заявил представитель Международного аэропорта имени Имама Хомейни, на борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и члены экипажа.
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Американская корпорация Boeing собирает информацию после сообщений о крушении украинского лайнера после взлета из Международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
«Мы в курсе сообщений из прессы Ирана, мы собираем информацию», - цитирует представителя Boeing РИА Новости.
На месте авиакатастрофы работают представители Красного Полумесяца. По последним данным, все находившиеся на борту Boeing 167 пассажиров и члены экипажа погибли.