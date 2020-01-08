Обломки упавшего в Иране украинского Boeing продолжают гореть

Обломки рухнувшего под Тегераном пассажирского Boeing 737 продолжают гореть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что шансов найти выживших на месте трагедии почти нет.

По предварительной информации, на борту лайнера находилось 180 человек, 167 из них - пассажиры.

Boeing 737 вылетел из Тегерана в Киев примерно в 5.42 мск, он исчез с радаров через две минуты. Глава спасательной организации Общество Красного Полумесяца уточнил, что при падении лайнер не зацепил жилые дома.

По данным СМИ, причиной трагедии стали некие технические неисправности. Официальных данных о причинах катастрофы нет.