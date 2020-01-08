167 пассажиров: первая официальная информация о крушении украинского Boeing

Глава спасательной организации Общество Красного Полумесяца подтвердил крушение украинского самолета в Тегеране.

«Я не знаю, пережил ли кто-нибудь инцидент», - сказал он Tasnim News.

Он также отметил, что при падении лайнер не зацепил жилые дома. На месте авиакатастрофы работают спасатели.

Как заявил представитель Международного аэропорта имени Имама Хомейни, на борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и члены экипажа, передает РИА Новости.