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167 пассажиров: первая официальная информация о крушении украинского Boeing

Наталья Вальханская
07:30 08.01.2020
Спасатели подтвердили крушение Boeing 737 под Тегераном.
167 пассажиров: первая официальная информация о крушении украинского Boeing
© Фото: Tasnimnews_Fa, twitter

Глава спасательной организации Общество Красного Полумесяца подтвердил крушение украинского самолета в Тегеране.

«Я не знаю, пережил ли кто-нибудь инцидент», - сказал он Tasnim News.

Он также отметил, что при падении лайнер не зацепил жилые дома. На месте авиакатастрофы работают спасатели.

Как заявил представитель Международного аэропорта имени Имама Хомейни, на борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и члены экипажа, передает РИА Новости.

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