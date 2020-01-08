Упавший под Тегераном украинский Boeing находился в небе не более 2 минут

Крушение Boeing-737, следовавшего из аэропорта Тегерана в Киев, произошло почти сразу после взлета недалеко от аэропорта имени имама Хомейни.

По данным сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24, борт вылетел из аэропорта Тегерана в 5.42 (мск) утра и спустя 2 минуты перестал передавать данные.

На борту украинского лайнера находился 171 пассажир.

Незадолго до этого сообщалось, что трагедия могла произойти из-за технической неисправности самолета.

На место крушения были отправлены бригады скорой помощи и спасатели.