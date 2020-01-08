СМИ: все пассажиры упавшего в Иране Boeing, предположительно, погибли

Все пассажиры украинского Boeing, потерпевшего крушение после вылета из Тегерана в Киев, предположительно, погибли. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на представителя иранских экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что криминалисты и спасатели продолжают работать на месте трагедии, но, по его данным, все находившиеся на борту люди сгорели в огне, охватившем лайнер после катастрофы.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по московскому времени. Судя по данным Flight Radar, он перестал подавать сигналы через две минуты полета.

На борту самолета было около 180 человек, 167 из них - пассажиры, уточняет РИА Новости.

Fars News Agency утверждает, что причиной ЧП стали технические неисправности.