На видео попал, предположительно, момент падения украинского Boeing в Иране
На кадрах видно, как в темном небе движется горящая точка, стремительно приближающаяся к земле.
© Видео: iribnews.ir © Фото: iribnews.ir
Авиакатастрофа украинского самолета возле Международного аэропорта имени Имама Хомейни могла попасть на видео. Предположительно момент крушения самолета был опубликован Irib News.
На кадрах видно, как в темном небе движется горящая точка, стремительно приближающаяся к земле.
Пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев, мог упасть из-за технических неполадок.
На его борту, по данным СМИ, находилось 180 человек.