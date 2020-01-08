Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
На борту лайнера, по данным иранский СМИ, находились 171 пассажир и 9 членов экипажа.
По предварительным данным крушение Boeing-737, следовавшего из аэропорта имени имама Хомейни в Киев, произошло из-за технической неисправности, сообщает Fars News Agency.
На борту лайнера находились 171 пассажир и 9 членов экипажа, пишет Irib News. На место возможного падения самолета были отправлены бригады скорой помощи и спасатели.
Киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении украинского борта возле Тегерана и по-прежнему ожидает его к 8 утра.