Владивосток оказался в плену мощного снегопада
Во Владивостоке коммунальные службы в круглосуточном режиме ведут работы по устранению последствий аномального снегопада.
«Днем, 8 января, работы на улицах краевого центра продолжатся. Всего за сутки во Владивостоке выпало 12,9 мм осадков, средняя высота снежного покрова достигает 9 см», - говорится в сообщении на сайте администрации города.
Отмечается, что осадки прошли в Уссурийске, в Анучинском, Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Лазовском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Черниговском, Хорольском и Спасском районах.
Задействовано 100 единиц снегоуборочной техники - грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы.
На данный момент «ситуация на дорогах края находится под контролем, критичных затруднений движения не предвидится», уточняется в сообщении.