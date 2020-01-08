Украинский пассажирский самолет рухнул в Тегеране
По предварительным данным, причиной падения стали технические неполадки. На борту находилось около 180 человек.
© Фото: 7omid7, Twitter, flightradars24.ru
Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта, сообщает агентство Tasnim.
Самолет разбился почти сразу после взлета недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни.
По предварительным данным, причиной падения стали технические неполадки.
Как видно из информации Flightradar24, это был самолет Boeing 737-8KV рейсом Тегеран-Киев.