МИД Ирана: удар по базе США в Ираке стал мерой самообороны

Иранский удар по базам США в Ираке был необходимой мерой самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По словам дипломата, Тегеран не мог проигнорировать атаку на своих граждан и чиновников, поэтому атаковал авиабазу Айн аль-Асад, откуда, по данным Корпуса стражей исламской революции, было совершено «трусливое нападение».

Однако, подчеркнул Зариф, Иран не стремится к «эскалации или войне».

«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии», - написал глава внешнеполитического ведомства Ирана в Twitter.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме Антониу Гутерришу заявил, что Иран не хочет войны, но предостерегает от военных авантюр против него, передает РИА Новости.

Операция «Мученик Сулеймани» была ответом Тегерана на убийство Соединенными Штатами командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ракеты типа «земля-земля» были выпущены по американским военным объектам на базах Айн аль-Асад и Эрбил. Атакой руководил лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи.