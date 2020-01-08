Предупреждение и совет Америке: Иран объяснил цель операции «Мученик Сулеймани»

Иранский Корпус стражей исламской революции посоветовал Вашингтону вывести свои войска из региона. В своем заявлении КСИР подтвердил, что выпустил десятки ракет по военным базам в Ираке, на которых размещены американские военные.

«Мы советуем Америке вывести свои войска из региона, чтобы солдаты больше не умирали», - подчеркнули иранские военные.

Операция «Мученик Сулеймани» была ответом Тегерана на убийство Соединенными Штатами командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ракеты типа «земля-земля» были выпущены по американским военным объектам на базах Айн аль-Асад и Эрбил. Атакой руководил лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Любая агрессия США против Тегерана столкнется с ошеломляющим ответом», - цитирует заявление КСИР Sky News Arabia.

Кроме того в документе содержится предупреждение для союзников Соединенных Штатов в регионе, что «они подвергнутся нападению, если их страна будет использована для атаки на Тегеран».

В Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп видел сообщения о нападении на американские объекты в Ираке и следил за ситуацией. При этом, после консультации с членами Совбеза США, американский президент принял решение не выступать с обращением к нации, в котором Трамп мог бы, как ожидалось, заявить о необходимости ответного удара по Ирану.

Пока же Пентагон проверяет информацию о пострадавших в результате обстрела американских баз в Ираке, а также подсчитывает сумму ущерба, который был нанесен инфраструктуре.

Единственное решение, которое было принято после инцидента, это запрет от Федерального авиационного управления США на полеты гражданских самолетов над территориями Ирака, Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.