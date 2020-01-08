США запретили своим авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Гражданским самолетам США запрещено совершать полеты над Ираком, Ираном, Оманским и Персидским заливами. Об этом уведомила Федеральная авиационная администрация США (FAA), опубликовав соответствующую директиву в своем Twitter.

Директива относится ко всем американским авиакомпаниям, лицам, которые сертифицированны в FAA, и операторам самолетов, зарегистрированных в США. Оговорено, что отклоняться от директивы пилоты могут в том случае, если того требует чрезвычайная ситуация.

Данное уведомление распространено в связи с «повышенной военной деятельностью и политической напряженностью» на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации.

Напомним, ракетным ударам Ирана в ночь на среду подверглись база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.