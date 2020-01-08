Иран поднял военные самолеты и пригрозил США «ошеломляющим ответом»

Иранские военные самолеты подняты в воздух, барражируют над страной и в пограничной зоне, передает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

В Иране заявили, что если США проявит в отношении Тегерана любую агрессию, то встретит «ошеломляющий ответ».

Тем временем в Белом доме проходит заседание Совета национальной безопасности США под председательством Дональда Трампа, где решается, как именно Вашингтон будет реагировать на ракетный обстрел КСИР баз США в Ираке.

Иранский Корпус стражей революции назвал операцию Martyr Soleimani («Мученик Сулеймани»), имея в виду, что атака является ответом на убийство иракского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января.