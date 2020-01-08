«Эмираты попрощаются со своим туризмом»: Иран пригрозил ударами по ОАЭ в случае атаки

Корпус Стражей Исламской революции после сообщений о том, что истребители США поднялись с авиабазы в ОАЭ, заявил, что в случае удара по иранской земле целью атак станут такие города, как Дубай и Хайфа.

«Если с их стороны будет нападение, Эмираты попрощаются со своей экономикой и со своим туризмом», - заявили в КСИР, передает CNN.

При этом сообщения, приходящие из США, позволяют сделать вывод, что пока открытое противостояние развиваться не будет. Так, после совещания членов совбеза США, Дональд Трамп не стал делать обращение к нации в ходе которого, как предполагалось, он мог бы попросить об ответном ударе по Ираку.

Высокопоставленные чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер, а также вице-президент Майк Пенс, покинули Белый дом.

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом.

СМИ сообщили о вылете истребителей ВВС США с авиабаз в Ливане, ОАЭ и Турции. Это произошло после ракетного обстрела авиабазы Айн Аль-Ассада в Ираке, совершенного Ираном в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.