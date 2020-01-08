Военные США в Сирии приведены в состояние высшей боевой готовности

Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке находятся в состоянии высшей боевой готовности.

Как пишет РИА Новости, американских военных сейчас эвакуируют с нефтяного месторождения «Омар» и газового завода Конако.

Солдаты движутся в сторону военной базы в районе города Шаддади.

Несколько часов назад Иран нанес удары как минимум по двум иракским военным базам в Асаде и Эрбиле, на которых размещен военный и коалиционный персонал США. В Пентагоне заявили, что США примут все необходимые меры в ответ на атаку Ирана. Ответственность за атаки взял на себя Иранский Корпус стражей революции.

В Иране заявили, что если США проявит в отношении Тегерана любую агрессию, то встретит «ошеломляющий ответ».