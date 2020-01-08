Пентагон пока не располагает данными о пострадавших на базе США в Ираке

В штаб-квартире министерства обороны США заявили, что предпримут «все необходимые меры» для защиты своих военных, партнеров и союзников в Ираке.

«7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле», - сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

При этом в Пентагоне пояснили, что у них пока нет информации о потерях убитыми или ранеными, а также о разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке. В ведомстве работают над оценкой ущерба.