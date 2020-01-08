КСИР начал обстрел базы США в Ираке в то же время, что был убит Сулеймани

Ракетные обстрелы КСИР американской базы Айн аль-Асад начались в 01.20, в такое же время был нанесен удар США по району аэропорта в Багдаде 3 января, в результате чего был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Телеканал Al Manar распространил кадры ракетного обстрела КСИР американской базы в западной иракской провинции Аль-Анбар.

Иранский Корпус стражей революции назвал операцию Martyr Soleimani («Мученик Сулеймани»), имея в виду, что атака является ответом на убийство иракского генерала Касема Сулеймани. Известно, что кроме базы Айн аль-Асад, КСИР нанес удар и по объектам США в Эрбиле.