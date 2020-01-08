Второй удар Ирана был нанесен по авиабазе США в иракском Эрбиле

Нападению Ирана подверглась не только база США Айн аль-Асад, но и другие американские объекты. Об этом сообщил военный корреспондент Al-Monitor со ссылкой на американского военного чиновника. Эту информацию уже официально подтвердили в Пентагоне.

«Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Асаде и Эрбиле», - говорится в сообщении военного ведомства.

В атаках использовались десятки крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности.

Как пишет издание Al Mayadeen, Иранский корпус стражей революции, нанесший удары по американским авиабазам, назвал США «великим сатаной и вампиром», предупредив, что Америка, «столкнется с более сильным и болезненным ответом, если предпримет еще одну атаку».

Иранский Корпус стражей революции назвал операцию Martyr Soleimani («Мученик Сулеймани»), имея в виду, что атака является ответом на убийство иракского генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января в результате авиаудара США по близлежащему району к аэропорту Багдада.