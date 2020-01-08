Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США в Ираке

Иранский Корпус стражей революции заявил, что ракетный удар по авиабазе в Ираке нанес он. В Сети появилось видео момента, на котором запечатлены несколько светящихся точек в небе и слышен шум за кадром.

Как сообщают местные источники, удар по военной базе Айн Аль-Ассада в Ираке нанесен баллистическими ракетами. Известно, что было выпущено по меньшей мере 30 снарядов класса «земля-земля».

Иранский Корпус стражей революции назвал операцию Martyr Soleimani («Мученик Сулеймани»), подразумевая, что она является ответом на убийство иракского генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января в результате авиаудара США по близлежащему району к аэропорту Багдада.