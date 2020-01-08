КСИР начал второй раунд обстрела объектов США в Ираке

Корпус стражей исламской революцией передал журналистам сообщение о начале второго раунда ракетной атаки по американским объектам в Ираке.

По неподтвержденной информации американские истребители взлетели с авиабазы в Турции, а также с аэродромов в ОАЭ и Ливане.

Израильская и сирийские ПВО приведены в состояние повышенной готовности из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Несколько американских военных объектов в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.