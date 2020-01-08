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SANA: американских военных вывели с двух баз в Сирии

Валентина Пескова
23:52 08.01.2020
По данным агентства SANA, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке.
SANA: американских военных вывели с двух баз в Сирии
© Фото: defense.gov

Военные США покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака.

Как сообщило правительственное агентство SANA, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке, еще около 50 грузовиков уехали с базы в городе Шаддади.

Сейчас автомобили движутся к пограничному КПП аль-Валид, расположенному на границе с Ираком.

Ранее 8 января Иран совершил атаку на базы США в Ираке. Как заявил в своем обращении президент США Дональд Трамп, при нападении никто не пострадал - ни военные Соединенных Штатов, ни граждане Ирака.

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