SANA: американских военных вывели с двух баз в Сирии

Военные США покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака.

Как сообщило правительственное агентство SANA, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке, еще около 50 грузовиков уехали с базы в городе Шаддади.

Сейчас автомобили движутся к пограничному КПП аль-Валид, расположенному на границе с Ираком.

Ранее 8 января Иран совершил атаку на базы США в Ираке. Как заявил в своем обращении президент США Дональд Трамп, при нападении никто не пострадал - ни военные Соединенных Штатов, ни граждане Ирака.