В МИД РФ прокомментировали удары Ирана по американским базам в Ираке

Эскалация на Ближнем Востоке, о которой предупреждала Россия, набирает обороты, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, ответственность за это лежит на странах Запада, в частности, на США, которые реализовывали недальновидную политику в регионе.

«Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали, - это эскалация ситуации. Сейчас очередной виток напряженности», - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что причиной стали накопившиеся противоречия, которые, к тому же, постоянно подогревались. Так, напомнила Захарова, Вашингтон специально задержал работу над заявлением Совбеза ООН, осуждающем атаку на посольство США в Багдаде, чтобы нанести ответный удар, в результате которого погибли Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и иракский полевой командир Абу Махди аль-Махандис.

«Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был ими же нанесен удар по аэропорту Багдада», - сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

После этого Россия и Китай заблокировали в Совбезе заявления по атаке 31 января атаке на американское посольство в Ираке, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде.

Отомстил за убийство генерала Иранский Корпус стражей революции в ночь на 8 января. В ходе операции «Мученик Сулеймани» был нанесен удар по американским базам Айн аль-Асад и Эрбил.