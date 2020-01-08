В столице с 9 января частично ограничат движение транспорта

На юге и востоке столицы с 9 января будет ограничено движение автотранспорта.

Как сообщается на портале мэра Москвы, с 9 января по 10 апреля водители не смогут проехать по одной из полос на участке Загорьевской улицы (Бирюлево Восточное) от владения 2/1 до дома 2. Это связано с проведением работ на инженерных сетях. При этом отмечается, что местами дорога будет расширена счет того, что ликвидируют парковочное пространство.

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Также известно, что с 9 января по 30 апреля по той же причине ограничат движение транспорта по одной полосе на Просторной улице от дома 6 до дома 4. Количество полос при этом сохранится.