Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

С 1 января 2020 года в силу вступили множество законов, которые являются новшеством в жизни автовладельцев.

Во-первых, теперь не придется посещать ГИБДД для получения госномера. Его можно будет получить в салоне при покупке нового автомобиля. Разрешающим дилерам при покупке машины в салоне разрешено выдавать госномер после покупки нового автомобиля. По словам замначальника ГУ ОБДД МВД РФ генерал-майора Владимира Кузина, данное нововведение будет особенно удобно «для государственных органов».

А вот изготовить регистрационные знаки, то есть сами пластины, на которые нанесены буквенно-цифровые обозначения, можно будет в сторонней организации, у «частника», при условии если автомобиль зарегистрирован в «своем» регионе. С учетом госпошлин это обойдется максимум в 2850 рублей.

Также планируется создать реестр «красивых номеров», которые возможно будет купить на «Госуслугах». Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов не видит в этом ничего плохого, тем более что вырученные деньги можно будет потратить на обустройство транспортной инфраструктуры.

В-третьих, планируется окончательно перейти на электронные ПТС. Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявлял, что все готово к переходу на «цифру». По его словам, это упростит процедуру проверки документов сотрудниками полиции.

Следующее новшество касается тех, кто только готовится пополнить ряды автовладельцев. Из экзаменов на права теперь убрали «площадку», базовые навыки вождения, такие как парковка, змейка, заезд на эстакаду будут проверяться «в городе», либо на тупиковой улице, либо на площадке автошколы. После чего кандидат в водители сразу приступает к следующему этапу экамзена – вождению в городском потоке. Также разрешено учиться водить на автомагистралях с разрешенной скоростью более 60 км/ч. По мнению замглавы ГИБДД Олега Понарьина, задание дублирует экзамен автошколы, а ГИБДД намерено проверять кандидата в реальных условиях.

С 8 июня 2020 года должны заметно ужесточиться правила проведения техосмотра, согласно которым операторам ТО придется трижды фотографировать каждый автомобиль, фиксировать геопозицию и отправлять снимки в единую систему ЕАИСТО. Штраф за отсутствие диагностической карты или ее оформление без ТО был повышен до 2000 рублей, вместо прошлых 500-800 рублей.

Негативным изменением является повышение с 1 января ставки утильсбора, что приведет к подорожанию автомобилей. Наибольшим он станет для легковых машин, в среднем ставка вырастет на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (рост на 145%). Из-за этого стоимость новых машин станет на 35-100 тысяч рублей выше.