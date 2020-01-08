Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

Ирина Егорова
22:58 08.01.2020
Единственным неприятным новшеством остается повышение утилизационного сбора, который может привести к подорожанию автомобилей на 35-100 тысяч рублей.
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
© Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress

С 1 января 2020 года в силу вступили множество законов, которые являются новшеством в жизни автовладельцев.

Во-первых, теперь не придется посещать ГИБДД для получения госномера. Его можно будет получить в салоне при покупке нового автомобиля. Разрешающим дилерам при покупке машины в салоне разрешено выдавать госномер после покупки нового автомобиля. По словам замначальника ГУ ОБДД МВД РФ генерал-майора Владимира Кузина, данное нововведение будет особенно удобно «для государственных органов».

А вот изготовить регистрационные знаки, то есть сами пластины, на которые нанесены буквенно-цифровые обозначения, можно будет в сторонней организации, у «частника», при условии если автомобиль зарегистрирован в «своем» регионе. С учетом госпошлин это обойдется максимум в 2850 рублей.

Также планируется создать реестр «красивых номеров», которые возможно будет купить на «Госуслугах». Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов не видит в этом ничего плохого, тем более что вырученные деньги можно будет потратить на обустройство транспортной инфраструктуры.

В-третьих, планируется окончательно перейти на электронные ПТС. Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявлял, что все готово к переходу на «цифру». По его словам, это упростит процедуру проверки документов сотрудниками полиции. 

Следующее новшество касается тех, кто только готовится пополнить ряды автовладельцев. Из экзаменов на права теперь убрали «площадку», базовые навыки вождения, такие как парковка, змейка, заезд на эстакаду будут проверяться «в городе», либо на тупиковой улице, либо на площадке автошколы. После чего кандидат в водители сразу приступает к следующему этапу экамзена – вождению в городском потоке. Также разрешено учиться водить на автомагистралях с разрешенной скоростью более 60 км/ч. По мнению замглавы ГИБДД Олега Понарьина, задание дублирует экзамен автошколы, а ГИБДД намерено проверять кандидата в реальных условиях. 

С 8 июня 2020 года должны заметно ужесточиться правила проведения техосмотра, согласно которым операторам ТО придется трижды фотографировать каждый автомобиль, фиксировать геопозицию и отправлять снимки в единую систему ЕАИСТО. Штраф за отсутствие диагностической карты или ее оформление без ТО был повышен до 2000 рублей, вместо прошлых 500-800 рублей.

Негативным изменением является повышение с 1 января ставки утильсбора, что приведет к подорожанию автомобилей. Наибольшим он станет для легковых машин, в среднем ставка вырастет на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (рост на 145%). Из-за этого стоимость новых машин станет на 35-100 тысяч рублей выше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.01.2020, 16:00
Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его беспрецедентным проектом
Дата08.01.2020, 04:00
В горах и при сложной погоде: эффектные кадры учений штурмовиков Су-25СМ
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:06 В стране и мире
Видео
Сирийский визит: как прошла встреча Путина и Асада в Дамаске
23:52 В стране и мире
SANA: американских военных вывели с двух баз в Сирии
23:29 В стране и мире
В столице с 9 января частично ограничат движение транспорта
23:17 В стране и мире
Видео
В МИД РФ прокомментировали удары Ирана по американским базам в Ираке
22:58 В стране и мире
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дочь телеведущей ворвалась в прямой эфир с «экстренной новостью»
Видео
Погибших при пожарах в Австралии животных хоронят в братских могилах: видео
Врач назвал болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Видео
Не сбавляя хода: пилоты Ка-27 отработали посадку на движущийся фрегат в Черном море
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.