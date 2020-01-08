Умер автор «бабетты» парикмахер Жак Дессанж

Легендарный парикмахер Жак Дессанж умер во Франции в возрасте 94 лет. Мастер, с легкой руки которого в моду вошли новые оригинальные прически, работал со звездами мирового кинематографа - Одри Хепберн, Катрин Денев и Брижит Бардо.

Информацию о смерти Дессанжа подтвердили его адвокат и официальный представитель его компании Dessange International.

Сеть салонов и бутиков парикмахера охватывает 50 стран и насчитывает более 1,6 тысячи точек под разными брендами.

Дессанж прославился своими новаторскими решениями, среди которых - особая техника выпрямления волос. Кроме того, он ввел в моду короткую женскую прическу «гарсон» («под мальчика»), мелирование и укладку «причесано - не причесано».

В 1950-х годах Дессанж стал работать на съемочных площадках кинофильмов. После картины «Бабетта идет на войну» (1959) с Бардо в главной роли в моду вошла прическа «бабетта» с объемным начесом на макушке.