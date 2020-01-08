Ракетный удар нанесен по авиабазе США в Ираке

По американской военной базе Айн Аль-Ассада в Ираке нанесен удар баллистическими ракетами. Источники сообщают о по меньше мере 30 выпущенных снарядах класса «земля-земля». Обстрел продолжается.

Ответственность за атаку на американскую базу в Ираке взял на себя Иран, сообщает Fars News Agency.

Корпус Стражей Исламской революции заявил, что операция носит название Martyr Soleimani («Мученник Сулеймани») и является ответом на «преступные и террористические действия американских сил».

Видеозапись удара опубликовал журналист новостного агентства Tasnim.

Высокопоставленный чиновник в Пентагоне подтвердил Fox News, что американская авиабаза подверглась нападению.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса, оба военачальника погибли.

КСИР пообещал ответить на убийство генерала, а несколько часов назад напомнил, что Иран обладает высокоточным оружием и может атаковать любой объект в любое время, и подчеркнул, что «арабский мир в преддверии сильного удара по американцам».