Киев убрал из сообщения об авиакатастрофе в Иране слова об исключении теракта

Посольство Украины в Иране исправило сообщение о крушении самолета под Тегераном, убрав из него информацию об исключении версии теракта.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», - говорится в исправленном сообщении на сайте посольства.

Предварительные версии авиакатастрофы будут проверяться комиссией специалистов из Украины, направленных в Иран по поручению Владимира Зеленского. Группа займется расследованием на месте крушения и проведет работу по идентификации тел погибших.

По мнению авиационного эксперта Владимира Попова, версия теракта рассматривается как маловероятная, также как и ошибки пилотов. Он считает, что к трагедии привело возгорание двигателя.

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился в скором времени после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Он направлялся в Киев. Погибли около 180 человек, среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Граждан РФ на борту воздушного судна не было.