«Этот раунд завершился»: политолог оценил речь Трампа после атаки Ирана на базы США

Американский президент Дональд Трамп не хочет начинать войну, о чем можно судить по его «крайне миролюбивому выступлению» в Белом доме, после атаки Ирана на военные базы США в Ираке, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В разговоре со «Звездой» эксперт отметил, что, судя по всему, военного продолжения не будет, если только Тегеран сам не захочет этого, однако судя по всему, «Иран тоже не хочет нагнетать».

«Можно считать, что этот раунд завершился. Противостояние продолжится, но привычными для Трампа средствами, а именно - экономические санкции, экономическое давление, удушение. Но тут ничего нового. Трамп не воин, он не воинственный президент, он не хочет воевать», - заявил Федор Лукьянов.

Политолог заметил, что кто-то из администрации Трампа, скорее всего Помпео, пытался подтолкнуть президента США к радикальным действиям, но «судя по этому выступлению этого сделать не удалось».

«Трогательно, что он призвал НАТО играть большую роль. Учитывая, что страны - члены НАТО разбегаются просто как крысы при первом шухере, это очень смешно. Но главная мысль, на мой взгляд, то, что Америке Ближний Восток не нужен. Это его любимая идея и не исключено, что Трамп использует нынешнюю ситуацию для того, чтобы продвигать свою повестку, а именно, чтобы Соединенные Штаты от туда каким-то образом, грубо говоря, свалили. Он не понимает, зачем американцам там быть», - заключил эксперт.

В своем выступлении Дональд Трамп заявил, что при нападении на базы США никто не пострадал, как с американской стороны, так и со стороны Ирака, благодаря системе раннего предупреждения.

Американский лидер анонсировал введение новых жестоких экономических санкций в отношении Ирана, которые будут в силе до тех пор, «пока Тегеран не изменит свое поведение».