Московских водителей предупредили о гололедице из-за снега с дождем

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными из-за ожидаемого снега с дождем и образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщил «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

«Метеорологи прогнозируют снег с дождем и гололедицу сегодня и до 11.00 9 января. Мокрый снег налипнет на провода и деревья - учитывайте это, когда будете парковаться» - сказано в сообщении.

Также автомобилистов попросили держать дистанцию. Возможно, в первый рабочий день быстрее будет добраться на общественном транспорте, сказано в заявлении.

В столичном регионе желтый уровень погодной опасности был продлен до 21.00 9 января из-за налипания мокрого снега, гололеда и порывистого ветра.