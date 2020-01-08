Трамп рассказал о «больших и мощных» гиперзвуковых ракетах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть «большие и мощные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые», - охарактеризовал он их.

Он добавил, что наличие такого «замечательного вооружения» не означает, что Вашингтон должен использовать его.

Ракетная атака Ирана на базы в Ираке с американскими военнослужащими была осуществлена ночью 8 января, как начало операции возмездия Martyr Soleimani («Мученик Сулеймани») в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Дональд Трамп отметил, что при нападении никто не пострадал, как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Ирака, благодаря системе раннего предупреждения.

Американский лидер анонсировал введение новых жестоких экономических санкций в отношении Ирана, которые будут в силе до тех пор, пока Тегеран не изменит свое поведение.