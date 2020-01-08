«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается «проедать» поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов и тратить их на погашение своих долгов.

Украинская компания рассчитывает вложить средства в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность.

«Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», - отметил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

По его словам, речь идет об энергоэффективности, добыче и инфраструктурных проектах.

«Нафтогазу» удалось взыскать с «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов – это 45% компенсации, которую Украине в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что Россия и Украина подписали новый контракт по транзиту газа на пять лет с 2020 по 2024 год. Минимально гарантированные для транзита объемы составят 65 миллиардов кубометров в первый год, и по 40 миллиардов кубометров - в последующие.