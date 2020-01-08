США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением в Белом доме после атак Ирана на американские базы в Ираке. Он заявил, что при нападении никто не пострадал - ни военные Соединенных Штатов, ни граждане Ирака.

По словам Трампа, потерь позволила избежать система раннего предупреждения, которая своевременно сообщила об атаке Ирана.

«Иран, похоже, отступил, и это хорошо для всего мира», - заявил американский президент.

При этом, подчеркнул Трамп, Вашингтон немедленно вводит новые жестокие экономические санкции в отношении «иранского режима».

«И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение», - заключил он.

Кроме того, американский лидер отметил, что пока он занимает пост президента США, Тегерану никогда «не будет позволено иметь ядерное оружие».

«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма», - считает Дональд Трамп.

Иранский Корпус стражей революции провел операцию Martyr Soleimani («Мученик Сулеймани»), атаковав военные объекты в Айн аль-Асаде и в Эрбиле. Как подчеркнули в КСИР, удар был ответом на убийство Вашингтоном командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касема Сулеймани.