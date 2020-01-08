Украина отправит в Иран группу для расследования авиакатастрофы

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение об отправке специалистов экспертной и поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин катастрофы Boeing-737 и репатриации тел погибших граждан Украины.

Самолет вылетит в Иран вечером 8 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

По его словам, в состав группы войдут представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины».

«Сейчас поддерживаем связь с родными погибших для проведения анализа ДНК», - добавил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Действия групп по расследованию авиакатастрофы в Иране будут скоординированы по договоренности министров иностранных дел Украины и Ирана Вадима Пристайко и Мохаммада Джавада Зарифа.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта в Тегеране. Он направлялся в Киев. Все 180 человек, находившиеся на борту, погибли.